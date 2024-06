Kibice podczas 100. mistrzostw Polski w lekkoatletyce się nudzili się

Marika Popowicz-Drapała nie przestaje zadziwiać. Ma już 35 lat. W przeszłości zdobywała wiele medali mistrzostw Polski na 100 m i 200 m. Ostatnio przekwalifikował się na 400 m i co start bije rekordy życiowe. Nie inaczej nie było w piątkowy wieczór. Co prawda przegrała z Natalią Kaczmarek , ale i tak dostała gromkie brawa od kibiców. Popowicz-Drapała stała się jedną z głównych postaci sztafety 4x400 m. Niestety, biegu nie ukończyła Iga Baumgart-Witan .

Fani mieli też szansę oklaskiwać Adriannę Sułek-Schubert, która po urodzeniu dziecka, wróciła do treningów i startów, by przygotować się do igrzysk olimpijskich w Paryżu.