Kiedy można zwolnić pracownika na L4? W tej sytuacji możesz zostać zwolniony, nawet gdy jesteś na L4

Nieobecność pracownika w pracy

Zaświadczenie lekarskie, potocznie nazywane L4, to dowód potwierdzający niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby. Obecnie zwolnienie lekarskie przekazywane jest do miejsca pracy w formie elektronicznej.

Zwolnienie lekarskie pracownik otrzymuje po to, by mógł wyzdrowieć i potem ponownie podjąć obowiązki w miejscu pracy.