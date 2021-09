Kiedy przestawiamy zegarki. Zmiana z czasu letniego na zimowy! Kamila Pochowska

Dlaczego zmiany czas? Kiedy dokładnie musimy przestawić zegarki? Czy wskazówki przesyłamy do tyłu, czy do przodu? Czy to ostatni raz w tym roku, kiedy musimy zmienić czas? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. pixabay Zobacz galerię (7 zdjęć)

Dla jednych zmiana czasu jest czymś normalnym, inni uważają ją za zbędną i utrudniającą życie. Po co więc przesuwamy zegarki? Według specjalistów, dzięki zmianie czasu efektywniej wykorzystujemy światło dzienne. Zmiana godziny wpływa zatem na oszczędność energii. Kiedy dokładnie musimy przestawić zegarki? Czy wskazówki przesyłamy do tyłu, czy do przodu? Czy to ostatni raz w tym roku, kiedy musimy zmienić czas? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii.