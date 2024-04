Kierowca ciężarówki czuł się niepewnie na drodze. Jak się przekonali policjanci, miał powód

W czwartek 11 kwietnia w miejscowości Gniewkówiec w gminie Złotniki Kujawskie na Drodze Krajowej nr 25 policjanci wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd marki Scania. Wcześniej dyżurny inowrocławskiej policji dostał sygnał, że drogą jedzie ciężarówka, a kierowca wykonuje niebezpieczne manewry wyprzedzania.

- Policjanci wylegitymowali 60-letniego mieszkańca powiatu bydgoskiego. Ustalili, że nie miał on uprawnień do kierowania - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Stan techniczny pojazdu pozostawiał wiele do życzenia. Samochód miał pękniętą szybę czołową i przedni reflektor.