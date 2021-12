Kierowcy i piesi już przeklinają zmiany w powiecie brodnickim. Zwiększenie liczby kursujących pociągów jest jednoznaczne z czekaniem Karina Knorps-Tuszyńska

Od 12 grudnia na linię kolejową nr 33 Brodnica-Kutno wróciły pociągi pasażerskie Marcin Jadziński Zobacz galerię (16 zdjęć)

W niedzielę, 12 grudnia przez linię kolejową nr 33 z Brodnicy do Kutna przez Rypin, Sierpc i Płock po 21 latach przerwy przejechał pociąg pasażerski. Od tego samego dnia zwiększono także liczbę połączeń kolejowych: z 7 do 12 par pociągów na trasie z Jabłonowa Pomorskiego do Brodnicy, a z 2 do aż 10 na trasie Toruń-Jabłonowo Pomorskie. Niektórzy mieszkańcy się cieszą, inni zwracają uwagę na wady tych połączeń, a kolejni denerwują się, że korki w Brodnicy przez zamknięte rogatki są jeszcze większe niż wcześniej.