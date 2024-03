Kilka tysięcy sportowców na starcie. Wielka impreza w Arenie Toruń!

Wśród rywalizujących mastersów nie zabraknie także m.in. wiceministrów sportu i turystyki Piotra Borysa i Ireneusza Rasia. – Te mistrzostwa pokazują, jak ważny jest sport, zarówno dla tych, którzy mają wielkie nazwiska, jak i dla tych, którzy po prostu kochają aktywność. Polska lekkoatletyka jest rozpoznawalna na całym świecie i chcemy ją promować we wszystkich grupach społecznych, przede wszystkim wśród dzieci. Zachęcam do aktywności wszystkich Polaków – mówi Piotr Borys.

Do tego kibice będą mogli podziwiać zawodników rywalizujących w skoku wzwyż, skoku o tyczce, skoku w dal, trójskoku, pchnięciu kulą oraz na stadionie MOSiR w rzutach: ciężarkiem, dyskiem, młotem i oszczepem. Oprócz konkurencji indywidualnych odbędzie się rywalizacja w pięcioboju, sztafecie 4x200 metrów kobiet i mężczyzn oraz sztafecie mieszanej 4x200 metrów w biegach. Klasyfikację drużynową przewidziano również w biegach przełajowych na 6 i 8 km, w chodzie na 5 km i maratonie. Do najlepszych w maratonie trafią nagrody pieniężne – wygrana w kategorii open to 500 euro, drugie miejsce to 300 euro, a trzecie 200 euro.

Halowe Mistrzostwa Europy Masters odbęda się w Arenie Toruń, a rywalizacja będzie odbywała się od niedzieli każdego dnia od rana do wieczora. Impreza zakończy się 23 marca i tego samego dnia o godz. 10 rozpocznie się rywalizacja o medale Mistrzostw Europy w Maratonie Masters.