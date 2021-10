Kilku mieszkańców Wąbrzeźna wpadło w ręce policji. Trzej włamali się do piwnicy przy ul. Grudziądzkiej

W nocy z 13 na 14 lipca 2021 r. doszło do włamania do jednej z piwnic przy ul. Grudziądzkiej w Wąbrzeźnie. Złodzieje po wyłamaniu kłódki weszli do pomieszczenia, skąd ukradli piłę łańcuchową oraz produkty spożywcze o łącznej wartości prawie 400 zł. Policjanci kryminalni z wąbrzeskiej jednostki natychmiast zabezpieczyli ujawnione ślady i rozpoczęli pracę nad ustaleniem tożsamości sprawców. Pierwszy ze złodziei wpadł w ręce policji na początku września. Okazał się nim być wielokrotnie karany w przeszłości 32-letni mieszkaniec Wąbrzeźna, który przyznał się do udziału w tym włamaniu. Nie on jedyny jednak dokonał włamania do piwnicy. Wąbrzescy policjanci w środę, 6 października zatrzymali dwóch kolejnych złodziei, mieszkańców Wąbrzeźna: 23-letniego i 19-letniego, także z kryminalną przeszłością. Wszyscy trzej usłyszeli zarzut dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży z włamaniem. Każdemu z nich grozi do 10 lat więzienia.