Kilkudziesięciu strażaków w akcji ratunkowej w Białkowie. Zobacz zdjęcia

W szkoleniu uczestniczyło 9 jednostek OSP z KSRG - Działyń, Kowalewo Pomorskie, Łubki, Nowogród, Radomin, Świętosław, Wielkie Rychnowo, Wrocki, Zbójno. Ponadto obecni byli: zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Wiśniewski, władze powiatu, przedstawiciele Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz firmy „Eurogaz”

- Ćwiczenia rozpoczęły się od zajęć szkoleniowo-aplikacyjnych w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Polegały one na omówieniu sytuacji w wyniku, której doszło do zdarzenia oraz przedstawieniu głównych założeń do ćwiczeń. Część praktyczna ćwiczeń rozpoczęła się od zadysponowania sił i środków do Zakładu Zwiększonego Ryzyka „Eurogaz” w miejscowości Białkowo – informuje PSP w Golubiu-Dobrzyniu.