Kino Kobiet i "Klub Cudownych Kobiet", czyli żeńska impreza filmowa nadciąga

"Klub cudownych kobiet" to komedia o grupie kobiet z klasy robotniczej z Dublina pielgrzymujących do Lourdes we Francji - i o tym, że cuda zdarzają się w najdziwniejszych okolicznościach. Seans zostanie wyświetlony na ekranie Heliosa w Bydgoszczy. To w ramach środowego, 13 grudnia 2023, Kina Kobiet. Film, jak zwykle, zostanie dobrany do żeńskiej widowni, a będzie poprzedzony atrakcjami oraz konkursami z nagrodami organizowanymi na sali kinowej.

- Specjalnie dla was przygotowaliśmy występ niespodziankę, zakręconych chłopaków z ONLY WORKOUT - zapowiadają szefowie kina Helios w Bydgoszczy.

Każda z pań otrzyma podwójną wejściówkę do Fit&Sport Studio w Bydgoszczy. Do wygrania też vouchery na usługę pośrednictwa przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości od JAWA Nieruchomości, voucher na loże VIP od Ava 3.0 i voucher na indywidualną lekcję makijażu własnego od firmy Warsztatownia. Czekają ponadto bony podarunkowe od Body Evolution Bydgoszcz, voucher na kobiecą/rodzinną sesję fotograficzną od studia Aurelia Ratajczak fotografia, zestawy kosmetyczne Yves Rocher oraz upominki kosmetyczne z Perfumerii Douglas.