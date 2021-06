Kino Kobiet w bydgoskim Heliosie zaprasza! Będzie można obejrzeć błyskotliwy kryminał "W jak morderstwo"

"W jak morderstwo", czyli zagadka kryminalna

„W jak morderstwo” to komedia kryminalna z klasyczną zagadką, „kto zabił”, połączenie, które rzadko pojawia się w polskim kinie. Wciągająca zagadka kryminalna, bohaterowie, których nie da się nie kochać... a do tego zabawnie i błyskotliwe! To wszystko na zbliżającym się pokazie Kina Kobiet.

Cała historia rozpoczyna się od chwili, gdy Magda, klasyczna kura domowa, pewnego wieczoru znajduje dowód na zdradę męża oraz obce zwłoki. Okazuje się jednak, że nie do końca obce – ofiara miała na szyi wisiorek, który należał do zaginionej przed laty przyjaciółki Magdy, Weroniki. Gdy policja prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, Magda postanawia zbadać, co łączyło zamordowaną w parku kobietę z jej przyjaciółką. Odkrywając powoli tajemnice z przeszłości, wpada na trop mordercy, któremu sama będzie musiała stawić czoło. Jednocześnie próbuje jakoś ogarnąć swoje życie prywatne, co bywa czasami dużo trudniejsze niż polowanie na mordercę.