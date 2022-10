Klaudia el Dursi pokazała zdjęcia w ciąży! Ta naga sesja zdjęciowa zachwyciła fanów. Zobacz!

Klaudia el Dursi pokazała zdjęcia w ciąży!

Klaudia El Dursi to piękna bydgoszczanka, o której zrobiło się głośno w mediach dzięki programowi "Top Model". Klaudia El Dursi jako pierwsza w historii programu otrzymała od jurorów Złoty Bilet. Dotarła niemal do samego finału programu (zajęła 5. miejsce), a dla wielu widzów była jego faworytką. Choć nie wygrała programu "Top Model" to i tak zyskała sporą popularność.

Klaudia El Dursi zdobyła rozgłos i została prowadzącą show "Hotel Paradise" w TVN7.

Modelka ma za sobą kilka epizodycznych ról w czołowych polskich serialach. Widzowie mogli ją oglądać między innymi w "Brzyduli". W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Fitness Poland.