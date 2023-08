Klub Mózg zaprasza na Drum and Bydgoszcz. 14 artystów w unikatowych setach! Oto szczegóły

Chcą stworzyć przestrzeń dla debiutantów

Dlaczego padło na Mózg?

Prowadzący klub Sławek Janicki to człowiek o otwartej głowie i żelaznych zasadach, dzięki czemu miejsce to nigdy nie straciło swojego unikatowego charakteru, będąc jednocześnie inkubatorem dla najrozmaitszych przejawów kreatywności. Odbywa się tam wiele eventów muzycznych i kulturalnych, w tym duże i małe imprezy, koncerty oraz festiwale filmowe.

Na dwóch scenach wystąpi 14 artystów dobranych w taki sposób, by każdy set był unikatowy. Mamy tutaj DJ’ów, producentów i mistrzów scratchu, a timetable (rozkład czasowy setów didżejskich) jest ułożony tak, by zachęcić gości do zwiedzenia i testowania własnej wrażliwości muzycznej.

Samo UHH również się rozwija. Niedawno do kolektywu dołączyli Bazzta i FLTA, obiecujący artyści z dużymi ambicjami i energią do tworzenia świeżych i ciekawych wydarzeń. Kolektyw tworzy obecnie 8 osób dbających o publiczność skupioną na muzyce elektronicznej. Robią to co potrafią najlepiej - grają Drum and Bass i dzielą się tym z fanami. 7 DJ-ów (BUHHAJ, Blady, Bazzta, FEVI, FLTA, Lisma oraz Louis Craven) wraz z social media managerką Klarą Klein dbają o profesjonalny przebieg każdego eventu. Marzą o tym, by z UHH zrobić markę, która z lokalnej stanie się ogólnopolską.