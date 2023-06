Kobiety o tych imionach nie będą dobrymi żonami. One to najgorsze żony - lepiej się ich wystrzegaj

Na ślubnym kobiercu

"Na dobre i na złe, póki śmierć nas nie rozłączy"... Takie zdanie wypowiadają nowożeńcy przed kapłanem na ślubie. Dla wielu par małżeństwo to początek nowej, wspólnej drogi, gdzie dwie osoby wspierają się nawzajem i mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach.

Ale nie zawsze wygląda to tak różowo... Są takie kobiety, które potrafią zamienić życie mężczyzny w piekło. A gdy już się powie sakramentalne "tak" - przepadło, gdyż dla wielu ślub jest do grobowej deski. A nawet jeśli para będzie chciała się rozstać, rozwód to też nie taka prosta sprawa - wymaga czasu, pieniędzy, wysiłku, często oznacza kłótnie, choćby o podział majątku lub opiekę nad dziećmi.

