Kolędy polskie - śpiewnik. Najpiękniejsze kolędy polskie na święta - zobaczcie listę kolęd i teksty

Polskie kolędy - najpiękniejsze kolędy na Boże Narodzenie

Kolędy polskie na Święta Bożego Narodzenia. Cicha noc, Przybieżeli do Betlejem, Lulajże Jezuniu - to jedne z najpopularniejszych polskich kolęd. Przygotowaliśmy najpopularniejsze polskie kolędy wraz ze słowami. Zobaczcie słowa kolęd m.in. "Cicha noc", "Przybieżeli do Betlejem" i "Lulajże Jezuniu".

Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od słów Zdrow bądź, krolu anjelski.

Które polskie kolędy lubimy najbardziej? "Bóg się rodzi", "Dzisiaj w Betlejem", "Gdy się Chrystus rodzi...", "Cicha noc, święta noc", "Przybieżeli do Betlejem pasterze", "Wśród nocnej ciszy", "Jezus Malusieńki", "Lulajże Jezuniu", "Anioł pasterzom mówił", "Oj, maluśki, maluśki", "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Mędrcy świata", a może inne?

Poniżej prezentujemy teksty najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek.