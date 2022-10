Kolejna odsłona „KINDER Joy of moving Alternatywne Lekcje WF" w Warszawie. "Cudowna zabawa"

Na zajęciach w Szkole Podstawowej nr 358 na warszawskim Wilanowie wzięli udział także uczniowie z ZS 79 i SP 169. Zajęcia były dofinansowane z budżetu Urzędu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy, a oprócz Moniki Pyrek z młodzieżą spotkała się też wieloboistka Adrianna Sułek, medalistka ostatnich mistrzostw Europy w siedmioboju.

– Cieszę się, że mogłam tu być, bo bardzo lubię takie spotkania i myślę, że mam dobry kontakt z dziećmi. Skorzystałam z ćwiczeń na wszystkich stacjach. Na pewno ta akcja to świetna inicjatywa. Frekwencja dopisała i bardzo mnie to cieszy – mówiła Sułek.

Adrianna Sułek i Monika Pyrek zachęciły do ćwiczeń uczniów ósmych klas, którzy początkowo byli bardzo niechętni. – Od nauczycieli usłyszeliśmy, że w ogóle nie chcą brać udziału w zajęciach, ale udało nam się ich zmotywować – dodała Sułek.