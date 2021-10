Kolejna premiera w bydgoskiej Oprze Nova. Cosi fan tutte, czyli opera jakości OLED

Właściwie wystarczyłoby napisać: muzyka - Mozart, libretto - Lorezno Da Ponte, reżyseria - Paweł Szkotak, kierownictwo muzyczne - Dawid Runtz, scenografia - Mariusz Napierała, światła - Maciej Igielski - by melomani już byli pewni, że to prawdziwa uczta dla opero maniaków. Jednak to byłoby za mało, dużo za mało.

Wszystko zaczyna się od banalnego z pozoru zakładu między starszym lowelasem, Don Alfonso (rewelacyjny Leszek Skrla niczym Don Corleone) a dwoma zakochanymi bez pamięci żołnierzami (świetni Szymon Rona i Janusz Żak). Przedmiotem zakładu jest wierność ich ukochanych, sióstr Fiordiligi i Dorabelli (zachwycające Julia Pruszak i Monika Korybalska). Dom Alfonso twierdzi, że panny pod nieobecność narzeczonych oddadzą serca innym, bo wszak wszystkie tak robią. Wysyła więc żołnierzyków w podróż... na Księżyc, a sam zaczyna tkać wraz z pokojówką Despiną (przezabawna Hanna Okońska) nić pokus i zdrady. Zakochani mężczyźni wracają więc do swych dam jako Albańczycy, którzy wodzą je na pokuszenie.