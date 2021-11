Kolejne 12 kilometrów autostrady A1 już do dyspozycji kierowców. A to nie koniec dobrych wieści

Przełożenie ruchu umożliwi wykonawcy tego odcinka wykonanie na jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego docelowego oznakowania poziomego, naprawę barier energochłonnych i uzupełnienie ekranów akustycznych. Na końcu zostaną zdemontowane bariery, które do tej pory rozdzielały przeciwne pasy ruchu na tej jezdni.

- Przewidujemy, że w ciągu najbliższego miesiąca - do połowy grudnia - zostaną oddane do użytkowania kolejne trzy kilometry A1. Chodzi o odcinek między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe, gdzie kierowcy pojadą całą szerokością jezdni w kierunku Łodzi, a w kierunku odwrotnym dwoma pasami. W ciągu kolejnych dwóch tygodni udostępnione zostaną pozostałe pasy ruchu i kierowcy będą w pełni korzystali z całego, blisko 16-kilometrowego odcinka od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego - informuje biuro prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.