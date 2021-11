Uwaga kierowcy! W tych miejscach w regionie fotoradary mają żniwa. Na czele Toruń i Solec Kujawski Marek Weckwerth

W ubiegłym roku najwięcej kierowców w Kujawsko- Pomorskiem przyłapano na przekraczaniu prędkości na ulicy Lubickiej w Toruniu. Każdy fotoradar poprzedzony jest taki znakiem Grzegorz Olkowski Zobacz galerię (7 zdjęć)

Chwila nieuwagi albo - jak to się zwykle dzieje - permanentne łamanie przepisów i fotoradar robi swoje. Później przychodzi do domu zdjęcie i wezwanie do zapłaty mandatu. W naszym regionie fotki robione są najczęściej na ulicy Lubickiej w Toruniu i pod Solcem Kujawskim.