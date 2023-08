Kolejne dworce w Kujawsko-Pomorskiem zostaną zmodernizowane. Oto lista

Jak dodał, nowa edycja programu przewiduje "jeszcze większe nakłady finansowe". Wskazał, że nowy program to ponad 4 mld zł. Podkreślił, że łącznie w ramach dwóch edycji tego programu uda się zrealizować niemal wszystkie dworce w województwie podlaskim. Obiekty mają zostać wyremontowane, zmodernizowane, a także przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wymienił szef MAP.

W założeniach nowy Program Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030 ma objąć inwestycje na kolejnych trzystu dworcach, w tym 130 obiektów to zabytki . - Jeśli byśmy je zrealizowali, można powiedzieć że prawie te wszystkie dworce należące do państwa, do PKP będą wyglądały bardzo porządnie, europejsko - zauważył inny członek zarządu PKP Ireneusz Maślany.

Do programu inwestycji dworcowych na lata 2024-2030 wpisane zostały:

W pierwszej edycji programu na lata 2016-2023 na liście znalazło się ponad 190 dworców remontowanych, modernizowanych lub budowanych. Początkowo program miał kosztować ok. 1,5 mld zł, obecnie to kwota ponad 3 mld zł pochodząca z budżetu państwa, Unii Europejskiej i środków własnych PKP SA. W ramach tej edycji oddanych zostało dotąd do użytku ponad 80 dworców.

- Widzę, że jesteśmy jednym wielkim placem budowy; te inwestycje, na które dziesięciolecia czekaliśmy, teraz mają swoje realizacje - mówił o inwestycjach dworcowych w regionie wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Apelował do mieszkańców regionu, by porównywali tę obecną sytuację i inwestycje trwające od 2016 roku z tym, co - jak to ujął Paszkowski - "było poprzednio".

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki dodał, że program inwestycji dworcowych to również dbałość o zabytki. Nazwał "hipokryzją, kłamstwem i obłudą" opinie, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie dba o samorządy i działa przeciwko nim. "PiS dowodzi swoimi czynami, że współpracuje dla dobra całej Polski właśnie z samorządami" - zaznaczył, odnosząc się do przejęcia dworca w Grajewie.