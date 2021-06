Kolejne sukcesy kolarek z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Natalia Głowacka była najlepszą Polką na GP Niemiec

Natalia Głowacka (SK Cyklista Zbójno), która weszła do kadry Polski – w Niemczech musiała się zmierzyć ze starszymi zawodniczkami. Nasza kolarka formalnie jest juniorką młodszą, a w GP Niemiec ścigała się z juniorkami. Nie przeszkodziło jej to, by pokazać, że jest najmocniejszym ogniwem narodowej kadry.

Ponadto w ostatnich dniach Oliwia Kępczyńska (SK OSiR Golub-Dobrzyń) wygrała Puchar Polski juniorek młodszych ze startu wspólnego w Koziegłowach. Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach w jeździe indywidualnej na czas w Młyńcu młodziczka Daria Dębicka (SK OSiR Golub-Dobrzyń) oraz żakini Natalia Szarszewska (SK Cyklista Zbójno) zdobyły tytuły wicemistrzyń.