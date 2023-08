Kolejny napastnik w KH Energa Toruń. W karierze CSKA Moskwa i medale MŚ juniorów Joachim Przybył

KH Energa Toruń Piotr Lampkowski

22-letni Deniss Fjodorovs dołączył do do toruńskich hokeistów. To dziesiąty zagraniczny hokeista i drugi Łotysz w drużynie. W karierze ma terminowanie w CSKA Moskwa i sukcesy w mistrzostwach świata juniorów.