Kolorowe szkło, kryształy, porcelana z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie wazony i naczynia mogą być warte fortunę

W latach 70. i 80. były bardzo modne i zdobiły niejedną meblościankę peerelowskiego mieszkania. Stare kryształowe i porcelanowe wazony, naczynia, figurki, kury i takie z kolorowego szkła w 2024 roku nie dość, że wracają do łask, to kosztują krocie.

Wraca moda na kryształy PRL

Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Poszukiwacze staroci są w stanie zapłacić za nie majątek. Mowa o kryształach, porcelanowych zastawach czy wazonach z kolorowego szkła. W czasach PRL szczególnie kryształowe wyroby wielu uważało je za piękne i eleganckie, wręcz za synonim luksusu. Dziś przeżywają renesans. Kryształy z PRL to nie tylko piękne przedmioty, ale też dla wielu wspomnienia. Ich elegancja, wysoka jakość wykonania oraz rosnąca popularność sprawiają, że są one dziś bardzo cenione przez kolekcjonerów. Niezależnie od tego, czy są one eksponowane w domu, czy stanowią część prywatnej kolekcji, kryształy z PRL mają znaczenie sentymentalne. Wartością kryształów z PRL nie jest tylko ich cena na rynku. To symbol PRL, nostalgia i można powiedzieć – narodowe dziedzictwo.

Wytwarzane w renomowanych polskich fabrykach kryształy te odzwierciedlają długą tradycję szklarską w Polsce. Ich precyzyjne rzeźbienie, piękne wzornictwo i doskonała jakość sprawiają, że są one doceniane zarówno przez kolekcjonerów, jak i przez osoby poszukujące wyjątkowych, często w stylu vintage, ozdób do swojego wnętrza.

Renesans starej porcelany

Podobnie ceramika i porcelana z lat 60., 70. i 80. są obiektem zainteresowań kolekcjonerów. Te unikalne dzieła sztuki przyciągają uwagę wzornictwem. Są połączeniem tradycji rzemiosła ceramicznego i estetyki folklorystycznej.

Zobacz też: Tak wyglądały mieszkania czasów PRL - zdjęcia. Takie były meble, wystrój, sprzęt W latach 50. i 60. XX wieku powstały również liczne zakłady ceramiczne i fabryki porcelany, które wytwarzały przedmioty codziennego użytku, ale także wyjątkowe dzieła artystyczne. Fajans cechował się charakterystycznymi motywami i wzorami. Na porcelanowych wyrobach przedstawiano często:

sceny z życia wiejskiego,

prace rolników,

elementy folkloru, zwłaszcza ludowe wzory, które stały się popularne w tamtym czasie. Warto zauważyć, że ceramika i porcelana z lat 50-80 XX wieku nie są jedynie przedmiotami kolekcjonerskimi, ale również elementem dziedzictwa kulturowego. Przez swoje wzornictwo i wykorzystanie tradycyjnych technik rzemieślniczych, te przedmioty są ważnym świadectwem kultury i twórczości tamtego okresu. Oryginalne i dobrze zachowane egzemplarze mogą osiągać wysokie ceny na rynku. Te najpopularniejsze pochodzą z największych wytwórni porcelany w Polsce. Produkowano serie naczyń, wazonów, figurek w największych zakładach w Ćmielowie, Chodzieży, Bolesławcu, Ząbkowicach czy Włocławku.

Skąd wzrost popularności kryształów i porcelany?

W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą popularność kryształów z PRL na rynku kolekcjonerskim. Istnieje wiele powodów, dla których kryształy te są tak poszukiwane. Przede wszystkim, są one wyjątkowymi pamiątkami z okresu PRL – niektórzy czują do nich po prostu sentyment, przypominają lata dzieciństwa, młodości bądź szczęśliwego czasu rodzinnego. Ponadto, kryształy te są w ograniczonej ilości, ponieważ produkcja została zakończona po upadku poprzedniego ustroju. To czyni je jeszcze bardziej pożądanymi przez kolekcjonerów.

Kolorowe szkło, ceramika i porcelana z PRL-u są także cenne dla kolekcjonerów z kilku powodów. Po pierwsze, stanowią one ważny dokument historyczny i świadectwo tamtej epoki. Dla wielu miłośników staroci jest to swojego rodzaju podróż w czasie. Po drugie, stare porcelanowe naczynia mają duże walory artystyczne. Wiele z tych przedmiotów było projektowanych przez utalentowanych artystów i rzemieślników. Ich prace cechują się często wysokim poziomem wykonania i dbałością o detale. Dlatego wyroby ceramiczne nadal zachwyca swoją estetyką i stanowi cenne dzieła sztuki.

Po trzecie, peerelowskie naczynia, wazony, figurki, kury są również cenione ze względu na swój charakter kolekcjonerski. Wiele z tych przedmiotów było produkowanych w ograniczonych seriach lub w konkretnych okresach czasu, co sprawia, że stają się one unikatowe i trudno dostępne. Z biegiem lat wiele z nich zostało utraconych lub zniszczonych, co tylko podnosi ich wartość dla kolekcjonerów.

Ceny starych wazonów i naczyń

Kryształy z PRL nie tylko cieszą się popularnością wśród pasjonatów staroci, ale również stają się atrakcyjną inwestycją finansową. Wraz z upływem czasu dostępność kryształów z PRL maleje, a ich wartość rośnie, co sprawia, że są one znakomitą opcją inwestycyjną dla osób zainteresowanych rynkiem sztuki i kolekcjonerstwem. Jeśli masz takie kryształy w domu, to nie wyrzucaj ich. Możesz dużo zarobić! Kryształowe i kolorowe wazony, patery, talerze, papierośnice, kolorowe szklanki, komplety porcelanowych naczyń i inne przedmioty z lat 60-80. XX wieku są obiektem zainteresowań poszukiwaczy starych przedmiotów. Ich ceny na portalach aukcyjnych wahają się od kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

