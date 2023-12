Kuchnia PRL - zdjęcia. Takie meble i sprzęt były wtedy popularne, a babciny wystrój miał klimat

Takie były kiedyś kuchnie

Kuchenne wnętrze za komuny

Gospodynie miały ograniczony asortyment produktów spożywczych, jednak zawsze to, co przygotowały, było smaczne. Nie miały do dyspozycji nowoczesnych kuchni z elektrycznymi czy gazowymi piekarnikami. Szczególnie na wsiach popularne były proste, kaflowe kuchenki opalane drewnem lub węglem, a ciasta upieczone w prodiżu miały niepowtarzalny smak. Taki sprzęt nie dość, że służył do przygotowywania potraw, gotowania wody, to jeszcze ogrzewał pomieszczenia i to na długie godziny.