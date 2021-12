Komendant główny wizytował straż w Lipnie [zdjęcia]

W poniedziałek, 6 grudnia odbył się pogrzeb druhny Eweliny Marchlewskiej, która zginęła w wypadku samochodowym jadąc do pożaru. Na uroczystości przybył z Warszawy nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Przyjechał także do Lipna, by spotkać się tu ze strażakami i druhami.

Podczas wizyty komendant spotkał się ze zmianą służbową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, funkcjonariuszami systemu codziennego i pracownikami cywilnymi KP PSP w Lipnie oraz przedstawicielami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipnie.

W trakcie rozmowy poruszono tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym nowo przyjętymi przez Sejm ustawą o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” i ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych.