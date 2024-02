Koncert muzyki Fado w Grudziądzu. Pedro Moutinho zaśpiewa w teatrze

Pedro Moutinho już koncertował w Grudziądzu podczas Festiwalu Fado. Fani jego twórczości, a także melomani którzy jeszcze jej nie znają, będą mieli okazję do uczestnictwa w koncercie tego Portugalczyka. Zaplanowano go na niedzielę, 17 marca w teatrze. Początek o godz. 18. Bilety są po 130 zł do kupienia: