Koncert "Tańce w muzyce" i otwarcie wystawy "Wśród przyjaciół" w teatrze w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Koncert "Tańce w muzyce" w teatrze w Grudziądzu

W przerwie koncertu, w grudziądzkim teatrze otwarto wystawę prac Heleny Kaczanowskiej

Na ekspozycji zatytułowanej "Wśród przyjaciół" oglądać możemy kilkadziesiąt prac przedstawiających przede wszystkim zwierzęta.

Helena Kaczanowska to artystka, która na emeryturze przeprowadziła się do Tucholi i od kilkunastu lat tam tworzy.

Jej ulubionym malarzem jest Gustaw Klimt,a ulubione techniki to olej, akwarela, kolaż oraz akryl.