Tak wyglądał biało-czerwony Parkrun po lesie komunalnym w Grudziądzu 11 listopada 2023. Zdjęcia, wideo

Biało - czerwony parkrun w Grudziądzu, 11 listopada 2023

Biegi parkrun w Grudziądzu odbywają się co sobotę. Dzisiejszy - 11 listopada - był jednak wyjątkowy, bo biało-czerwony! To z okazji obchodzonego dziś Narodowego Święta Niepodległości, oczywiście.

Akcja „Pomagamy rodakom na Kresach” w Grudziądzu

Dary będą przyjmowane do 20 listopada. Więcej na ten temat na profilu FB akcji

Dary te przed Bożym Narodzeniem mają trafić do Polaków mieszkających na dawnych Kresach.

Jak było na biegu Parkrun w Grudziądzu 11 listopada 2023 zobacz w galerii zdjęć:

Kąpielą w zimnym i zamglonym Jeziorze Rudnickim Wielkim Święto Niepodległości uczciły Morsy z Grudziądza. Do wody morsy wskoczyły dokładnie o godzinie 11.11.

Biegi parkrun mają w Grudziądzu wielu stałych uczestników. Ale za każdym razem mile widziane są nowe osoby.

Zasady udziału w biegach parkrun są bardzo proste:

Udział w biegu może wziąć każdy kto tylko ma ochotę się poruszać. Jest to całkowicie bezpłatne. Jednak jeśli chcemy na starcie otrzymać token do mierzenia czasu, to musimy się zarejestrować na stronie internetowej www.parkrun.pl/rejestracja a otrzymamy indywidualny kod uczestnika, który należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na każdy bieg parkrun. Kod ten pozwala brać udział w biegach parkrun na całym świecie!