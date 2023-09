Koncert "W krainie bajek i filmów" przeniósł Inowrocław w bajkowy klimat. Mamy wideo

W bajkowy klimat przeniosły Inowrocław zespół Musical Rainbow pod kierownictwem Katarzyny Ignaczak oraz soliści Studia Piosenki KCK pod kierunkiem Kingi Rogóż. Wszystko miało miejsce podczas koncertu "W krainie bajek i filmów", domykającego tegoroczną edycję Inowrocławskiego Lata Muzycznego.

Uczestnicy koncertu, mogli usłyszeć piosenki z większości znanych produkcji. Dla najmłodszych przygotowano utwory z bajek Pocahontas, Toys Tory czy Shrek, dla nieco starszych zaś pojawił się motyw z filmów GoldenEye i Footloose.

Dla spragnionych muzycznych wrażeń nie zabrakło także zaproszenia do wspólnej nauki w Kujawskim Centrum Kultury.

Zapraszamy wszystkich chętnych, do tego aby, dołączali do nas i kształcili się razem z nami. Śpiewali, tańczyli, wybrali różne sekcje, które są przy Kujawskim Centrum Kultury. Do którego bardzo serdecznie zapraszamy - mówiła Katarzyna Ignaczak, instruktor wokalny w Kujawskim Centrum Kultury.