Koncert w Osadzie Rycerskiej w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

Daniel Spaleniak to jedyny Polak, którego twórczość tak mocna zagościła w amerykańskich produkcjach filmowych. Jego trzecia płyta „Life is somewhere else” była nominowana do nagrody Fryderyki 2019 w kategorii „Blues/Country”. Artysta zagrał na tak kultowych festiwalach jakOpen'er, OFF Festiwal, Halfway czy Soundrive, a w sierpniu 2016 roku nagrał sesję dla legendarnej stacji radiowej KEXP z Seattle.

