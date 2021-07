Oferta na weekend w powiecie chełmińskim. Co w programie?

Dziś (23.07.2021) w Osadzie Rycerskiej w Chełmnie odbędzie się koncert Daniela Spaleniaka - muzyka, producenta, kompozytora i autora tekstów. Jego eteryczne, bluesowo-folkowe utwory wzbudziły zainteresowanie na amerykańskim rynku, kompozycje Spaleniaka (m.in. „Dear love of mine”, „Why”, „Back Home”) można usłyszeć w tak popularnych produkcjach jak: „Ozark” (Netflix), „Elementary (CBS), „Six” (History Chanel), „Good Behavior” (TNT), „The Path” (Hulu) czy „Shooter” (Paramount). To jedyny Polak, którego twórczość tak mocna zagościła w amerykańskich produkcjach filmowych. Jego trzecia płyta „Life is somewhere else” była nominowana do nagrody Fryderyki 2019 w kategorii „Blues/Country”. Artysta zagrał na tak kultowych festiwalach jakOpen'er, OFF Festiwal, Halfway czy Soundrive, a w sierpniu 2016 roku nagrał sesję dla legendarnej stacji radiowej KEXP z Seattle. Początek o godz. 20.

Gminny Piknik Rodzinny zaplanowano w Starogrodzie zaplanowano na niedzielę. Rozpocznie się o godz. 14. W programie: piana party, kulkowy basen, dmuchańce, żywa maskotka, mega dart, animacje, czy malowanie twarzy. Będzie również loteria szczepionkowa. Impreza potrwa do godz. 18.