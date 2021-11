Koncertowe wydanie „Nieba nad jeziorem” Emilii Pawłowskiej w CKiS w Sępólnie. Wstęp jest biletowany

Album „Niebo nad jeziorem” to debiutancka płyta Emilii Pawłowskiej z Lubczy. To historie opowiadane wierszami dwóch, związanych z Krajną poetek - Anny Szucy i Aliny Rzepeckiej.

-Ta płyta to 11 melodyjnych piosenek, pełnych akustycznych, naturalnych, szlachetnych brzmień o jakość których zadbał aranżacyjnie Adam Lemańczyk, stając się współtwórcą albumu. Materiał muzyczny zawarty na płycie jest bardzo zróżnicowany. Wynika to z mojej fascynacji różnymi stylistykami. Chciałam, aby w muzyce była cała, możliwa paleta emocji, tym bardziej, że refleksje zawarte w tekstach poetek, poruszają słuchacza i kierują jego uwagę na ponadczasowe wartości. Album „Niebo nad jeziorem” to moje „aojde” („pieśń zwycięstwa”) - tu i teraz – mówi o swojej płycie Emilia Pawłowska.