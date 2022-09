Kulturalna jesień w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Już w ten weekend pierwsze z nich. W niedzielę, 2 października, o godz. 17. 00, CKiS zaprasza na koncert Emilii Pawłowskiej „W Weronie” z piosenkami Marka Sochackiego.

-Będzie to zbiór wybranych utworów ze słowami Marka Sochackiego do muzyki Roberta Wiórkiewicza, Jerzego Dziedziczaka i samego autora tekstów. Marek Sochacki to zasłużony działacz kultury, znany i ceniony nie tylko w Sandomierzu. Śpiewał, pisał teksty piosenek, komponował, pisał sztuki teatralne , a także uczył dzieci i młodzież. Szczególnie bliska mu była piosenka autorska z „krainy łagodności”, z niebanalnym, refleksyjnym tekstem. Jest autorem ponad 700 piosenek. Jako artysta z nurtu poezji śpiewanej i piosenki autorskiej występował z sukcesami na festiwalach i przeglądach w całym kraju. Po raz ostatni wystąpił na scenie w lipcu 2012 r. na Festiwalu „Dookoła Wody” wraz ze swoimi wychowankami. Zmarł 29 sierpnia 2012 roku w wieku 56 lat – przypominają organizatorzy.