Koncerty, spotkania, wystawy, wyjazdy - co jeszcze zaplanowano wkrótce w Tucholi i gminach powiatu tucholskiego?

W piątek (1.12.2023), o godz. 18, w sali widowiskowej TOK zaplanowano koncert pt. „Świat w którym żyjemy”. Na scenie zaprezentuje się Tomasz Betka. Będzie to solowy występ artysty z wirtualnym udziałem na telebimie znanych aktorów: Piotra Fronczewskiego, nieżyjącego Jana Nowickiego, Beaty Kawki oraz kwintetu smyczkowego. Bilety w cenie 30 zł można nabyć w sekretariacie TOK oraz na biletyna.pl

Koncert "Szanujemy wspomnienia" zaplanowano na 30 listopada , o godz. 17, w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach. Będzie to koncert w wykonaniu solistów Regionalnej Akademii Piosenki. Odbędzie się w sali widowiskowej GOK-u w Śliwicach. Wstęp wolny.

Spotkanie opłatkowe dla seniorów odbędzie się w środę (13.12.2023), o godz. 16, w sali widowiskowej GOK-u w Śliwicach. Obowiązują zapisy pod nr tel. 579 470 156 lub w biurze GOK Śliwice. Zapisy prowadzone będą do 8 grudnia.

GOK w Śliwicach zdobył kilkanaście biletów na Koncert Jubileuszowy 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" . Wydarzenie zaplanowano na w sobotę (16.12.2023). Wyjazd z GOK-u w Śliwicach nastąpi o godz. 14. Koncert na Hali Łuczniczka w Bydgoszczy rozpocznie się o godz. 16. Po koncercie wizyta w McDonald's (zakupy we własnym zakresie) i powrót do Śliwic około godz. 21. Koszt - 50 zł/osoba. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w biurze GOK lub pod nr tel. 579 470 156.

W Tucholskim Ośrodku Kultury można oglądać wystawę zaklinacza drewna Sergija Mychalczenki - artysty, którego cechą jest rzeźbiarstwo warsztatowe. Jego prace wyróżnia precyzja i finezyjne wykonanie każdego detalu. Wystawę można oglądać do 15 grudnia br.

Dom Kultury w Raciążu zaprasza na zajęcia jogi. Odbywają się one we wtorki o godz. 18:30. Koszt udziału w zajęciach to 40 zł/1,5h.