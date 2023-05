Koncerty, zlot motocyklowy, obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka. Co jeszcze w Chełmnie i okolicy?

Wydarzenie plenerowe "Festiwale tamtych lat" to koncert muzyczny w wykonaniu Anny Żebrowskiej śpiewającej utwory niezapomnianych dam polskiej sceny muzycznej: Anny Jantar i Ireny Jarockiej. Koncert zaplanowano 20 maja, o godz. 16, na placu przy kijewskim stadionie. Na scenie wystąpi również Dawid Janiak - utalentowany artysta obdarowany piękną, głęboką barwą głosu. Autorski repertuar pełen tanecznych szlagierów i pięknych ballad przeplecie utworami znanych artystów występujących na scenach festiwali w Opolu i Sopocie. Wyjątkową atrakcją tego wydarzenia będzie wystawa plenerowa "Twarze Muzyki" autorstwa Andrzeja Tyszko, wypożyczona z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Wystawa to 60 plansz, na których uwiecznieni zostali artyści występujący na Festiwalu w Opolu w latach 1982 - 2015.

Złot motocyklowy w Papowie Biskupim

Na najmłodszych czeka ogromna ilość dobrej zabawy:

Koncert na Dzień Matki w Lisewie

Zaśpiewają i zagrają w Unisławiu! W maju będzie się działo!

Już po raz ósmy do Unisławia zjadą zespoły z regionu. Na unisławskiej scenie w parku będzie głośno i radośnie. A to za sprawą VIII Przeglądu Zespołów Wokalnych w Unisławiu. Muzyczne przesłuchania odbędą się w sobotę, 20 maja. Przegląd rozpocznie się o godz. 12. Zaplanowano też zabawę taneczną do godz. 18, która zwieńczy unisławskie święto muzyki i śpiewu. Wydarzenie dofinansowano ze środków Powiat Chełmiński - Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Charytatywny Wyścig Wrak Race w Trzebiełuchu

Nikola ma zaledwie 5 miesięcy, a już przeszła operacje na otwartym serduszku. Potrzebne są pieniądze na rehabilitację maluszka. W tym celu zorganizowany zostanie Charytatywny Wyścig Wrak Race w Trzebiełuchu - 20 maja o godz. 10. Zbierane w jego trakcie pieniądze trafią do Nikoli Skrzyńskiej z gminy Papowo Biskupie. Do udziału zapisywać się będzie można na miejscu lub pod nr tel. 668 8982 84. Zapisy prowadzone są do 20.05.2023 - do godz. 9:30. W kwestiach organizacyjnych można także dzwonić pod nr tel. 668 898 284 lub 723 747 583.