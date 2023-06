Koniec roku szkolnego. "Pierwsza klasa tak błyskawicznie minęła, że aż urośliśmy!"

O lekcjach, wakacjach, literkach, biretach i morzu rozmawiamy z uczniami klasy I A Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy.

Podobała wam się pierwsza klasa?

- Trochę tak.

- Bardzo tak.

- Podobało mi się od początku. Wtedy pan dyrektor podszedł do każdego ucznia ładnie ubranego i dotknął kredką ramienia tego ucznia. To się pasowanie nazywa. Mieliśmy berety na głowach. Znaczy: birety.

- Mnie się podoba szkoła, jak przedszkole, ale w szkole nie mamy zabawy w malarza. Na czym ta zabawa polega?

- Siedzimy w kółku, a jedno dziecko w środku kółka i słyszy pukanie. To malarz stoi pod drzwiami i pyta, jakiego koloru potrzeba. Ta zabawa to nauka kolorów. W przedszkolu było więcej zabaw, a w szkole jest więcej uczenia się. Czym szkoła jeszcze różni się od przedszkola?

- Ławkami. W szkole krzesła i ławki różnią się rozmiarami.

- To specjalnie, bo my też od przedszkola do szkoły różnimy się rozmiarami.

- Różni się też tym, że w szkole są urządzane wyścigi rzędów na cyferki. Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach. Pani rozdaje wszystkim uczniom cyfry, każdy dostaje inną. Pani pyta, przykładowo, ile to jest pięć plus trzy. Dziewczynka albo chłopiec z numerem osiem biegnie do pani, a ona daje woreczek w nagrodę. Drużyna, która zbierze więcej woreczków, wygra.

Czego nauczyliście się w szkole?

- Grzeczności, mówienia „Dzień dobry”, wszystkich liter i nawet „dż” jak dżdżownica albo dżem i jeszcze cyfr i liczb, bo są do nieskończoności.

- Jak poznaliśmy wszystkie literki, to pani zorganizowała nam święto literek. Co się ma na święcie literek?

- Konkurs pięknego czytania się ma na święcie literek. My wszyscy pięknie czytamy, ale to Klara wygrała. Inni zwycięzcy, niżej niż Klara, też byli.

- Nauczyliśmy się jeszcze niebiegania po korytarzach na przerwie i zamiłowania.

Zamiłowania do czego?

- Ogólnego zamiłowania.

Byliście na wycieczce?

- Tak, na zielonej szkole na Barbarce w Toruniu. To też szkoła, ale z zielonymi ścianami?

- Nieeeee. To nazwa wyjazdu dla dzieci. W pobliżu są lasy, łąki, słychać zwierzątka, chociaż jest cisza.

- Pojechaliśmy autokarem z prawdziwym kierowcą. Wycieczka trwała aż trzy dni i dwie noce. Nikt z nas nie tęsknił za mamą i tatą.

- Mieliśmy zajęcia z ornitologiem.

Kto to jest ornitolog?

- Taka kobieta.

- Specjalista do życia.

- Pani, która obserwuje ptaki i zna się na ptakach i o nich opowiada dzieciom, jak do niej przyjadą. Przez lornetki oglądaliśmy ptaki. Potem oddaliśmy pani te lornetki. Fajnie jest na wycieczkach. Gdybyście mogli cofnąć rok i zmienić coś w szkole, to co to by było?

- Zostawilibyśmy ławki, ale zlikwidowalibyśmy krzesła. Przynieślibyśmy fotele. Ktoś co chwilę przynosiłby nam dobre jedzenie, ale jeszcze nie wiem, kto to by był.

- Na środku sali zrobilibyśmy basen, najlepiej z bąbelkami. Pływalibyśmy, zamiast się uczyć. Nie byłoby lekcji, a gdyby były, to o długości przerwy, a przerwy byłyby długie, jak lekcje.

- Chłopaki graliby w piłkę, a dziewczyny to nie wiem.

- Dziewczyny to co innego.

- Rozłożylibyśmy też na środku miękkie gigantyczne poduchy, jakie są czasami na korytarzach w marketach, dla odpoczywających klientów.

- A w szkolnej stołówce, zamiast zupy, byłyby hamburgery od rana do wieczoru. Plus koktajle dziecięce, nie dla dorosłych.

- Zlikwidowalibyśmy zeszyty i książki. Każdy miałby laptopa, trochę do uczenia się, ale bardziej do grania.

- Byśmy wprowadzili nakaz noszenia komórek do szkoły.

Nakaz czy jednak zakaz?

- Naaakaaaz. Każdy musiałby przychodzić z telefonem na lekcje. A co zrobilibyście, gdybyście zamienili się miejscami z nauczycielami?

- Pytalibyśmy ich z trudnych zadań i żeby oni nie umieli odpowiedzieć. Jakie byłyby to zadania?

- Na przykład ile to jest 100 razy 100.

- Ej, to nie jest trudne. Tutaj jest wynik 10000.

- Ale moglibyśmy zapytać, ile jest 36 razy 36 i już wtedy by nie wiedzieli.

- No, nie wiedzieliby, chyba że mają ulubione wyniki i cyferki. A wy macie ulubione cyferki albo literki?

- Tak. „Fy” jak Fabian, czyli ja.

- „Ly” jak Laura, to ja.

- Ły” jak Łucja, ale to nie jak ja, bo nią nie jestem, ale jak łódka i łyżka. Wyjeżdżacie gdzieś na wakacje?

- Taaaak!

- Ja na taką jedną wyspę koło Grecji.

- Na kolonie.

- Ja na półkolonie, czyli jakby połowę kolonii, z koleżanką z klasy.

- Ja do cioci i wujka.

- Ja do ruchomych dinozaurów, czyli nie do Solca.

- Ja nad morze, do Sarbinowa.

- Ja do Pleśnej, też nad morze, no to może się spotkamy.

- Pojadę w ileś miejsc i będę quadem jeździł. Dawno temu się nauczyłem.

- Ja quadem nie, ale będę jeść lody.

- Pobuduję zamki z piasku. Minus taki, że nie można ich zwiedzać.

- Wszyscy będziemy jeść lody, ale osobno.

- Wolę jeść pieczone, długie ziemniaki, zawijane na patyczku.

- Teraz fajnie będzie, bo jak wyjedziemy, to już sami umiemy czytać wszystko na całym świecie. Wszystkie napisy i teksty, byle po polsku były.

- Jak ktoś nie wyjedzie na wakacje, to będzie długo spać. Czego życzycie innym uczniom na zakończenie roku szkolnego?

- Zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego.

- Życzę fajnej pogody, wyjazdów nad morze albo nawet w góry.

- Zadowolenia z życia, bezpieczeństwa i lodów.

Wypowiadali się eksperci, czyli: Marta, Kornelia, Madzia, Sandra, Laura, Wiktoria, Weronika I, Weronika II, Nicola, Klara, Emilka, Anastazja, Alan, Mikołaj, Jurek, Fabian i Maks.

83. rocznica pierwszego transportu do Auschwitz