Koniec wakacji pod znakiem lekkiej atletyki! Przed nami finał Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich

W maju i czerwcu odbyło się szesnaście eliminacji wojewódzkich, w których udział wzięło ponad siedem tysięcy dzieci. W ich trakcie wyłoniono reprezentacje wszystkich województw, które rywalizować będą przez dwa dni w Toruniu w wielkim finale. Każda drużyna może liczyć maksymalnie po 64 zawodników. Impreza odbędzie się w Parku na Skarpie, gdzie 31 sierpnia odbędą się biegi przełajowe oraz na stadionie im. Grzegorza Duneckiego, gdzie dzień później zawodnicy rywalizować będą w lekkoatletycznym dwuboju.

– Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie to program, który ma zachęcić dzieci do uprawiania sportu. Oczywiście, chcielibyśmy, żeby część z nich postawiła na lekkoatletykę, ale najważniejsze jest, by przekonały się, że warto być aktywnym i warto się ruszać – mówi Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Na dzieci, które przyjadą do Torunia, czeka cała masa atrakcji. W planach jest wiele zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, dyskoteka i uroczysta kolacja. Wyjątkowa ma być także ceremonie otwarcia, a na stadionie bocznym działać będzie Strefa Młodego Olimpijczyka, gdzie staną m.in. ścianka wspinaczkowa, gry napędzane rowerami elektrycznymi, czy stanowisko Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.