Konrad Bukowiecki: W ostatnim czasie przynajmniej trzydzieści razy kończyłem karierę

W marcu Bukowiecki usłyszał druzgocącą diagnozę – zerwane więzadła krzyżowe w kolanie. Operacja i późniejsza wielomiesięczna rehabilitacja oznaczałaby koniec marzeń o igrzyskach. – Przez ostatnie parę miesięcy więcej było czarnych dni, niż wesołych. Nie jest łatwo przyzwyczaić się do tego, że kiedyś byłem na wysokim poziomie, a dzisiaj, choć mam te same wielkie ambicje i wiem, że jestem dobrym zawodnikiem, to przez zdrowie nie mogę tego pokazać. Kiedyś pchałem ponad dwadzieścia dwa metry na najważniejszych imprezach na świecie, a tu nagle na treningu nie mogę pchnąć więcej, niż siedemnaście, czy osiemnaście – mówi kulomiot InPost Team.

Bukowiecki przyznaje, że próbował wszystkiego, by pozbierać się psychicznie po kontuzji. – Momentów w tym roku, w których kończyłem karierę było pewnie ze trzydzieści, a może i więcej, właściwie po każdej nieudanej technice albo gdy kolano mi puchło zastanawiałem się, co mogę robić w życiu, gdy nie będę pchał kulą. Generalnie nigdy nie pracowałem z psychologiem, bo uważałem, że nie jest mi to potrzebne, ale ostatnie wydarzenia zmusiły mnie do tego, by sięgnąć po każdą pomoc i wyczerpać temat do końca – opowiada.