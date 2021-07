Konrad Bukowiecki wyleczył uraz i trenuje przed igrzyskami

Bukowiecki od dłuższego czasu nie startował, bo leczył uraz, ale teraz nadrabia zaległości – ostatnie dni spędził w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie, a teraz przeniósł się do COS-u w Spale. – To, co się działo, jest już za mną. Mam nadzieję, że ilość pecha już została wyczerpana i będzie już tylko lepiej. W Tokio chcę wyjść i pokazać najlepszą wersję siebie. Atmosfera jest już coraz bardziej wyczuwalna, odebraliśmy już sprzęt i dociera do mnie, że te igrzyska po pięciu latach rzeczywiście się odbędą. Już się nie możemy doczekać, zostało bardzo mało czasu na ostatnie szlify – dodaje.

Dla Bukowieckiego będą to już drugie igrzyska w karierze. – Być olimpijczykiem to duży honor, duża duma i spełnienie marzeń. Pierwszy raz spełniłem je mając 19 lat w Rio de Janeiro. W tym samym roku kończyłem liceum, pisałem maturę i zostałem olimpijczykiem. Była to dla mnie bardzo duża rzecz. Tokio to moje drugie igrzyska i mam nadzieję, że jeszcze kilka tych igrzysk przede mną, bo ciągle jestem młody i mam sporo do udowodnienia. Zobaczymy, na którym mieście i na którym roku ta przygoda się skończy – mówi aktualny wicemistrz Europy.