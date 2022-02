Kontrola drogowa. Nieprawidłowy transport betonowego elementu

We wtorek (22 lutego), na krajowej „dziesiątce” koło Nakła nad Notecią, funkcjonariusze ITD zatrzymali do kontroli drogowej ciężarówkę należącą do polskiego przedsiębiorcy. Zestawem przewożono element betonowy. Samochód ciężarowy z naczepą i ładunkiem ważył 46,2 tony zamiast dopuszczalnych 40 t i był za długi o blisko 3,5 metra. Taki tonaż spowodował również przekroczenie dozwolonego nacisku pojedynczej osi napędowej ciągnika siodłowego na drogę o blisko 4,2 t. Kierowca okazał inspektorom zezwolenie kat. IV na przejazd pojazdu nienormatywnego, które nie obejmowało faktycznych parametrów kontrolowanego pojazdu. W tej sytuacji nienormatywny transport był wykonywany bez właściwego zezwolenia.

Nieprawidłowy przewóz elementu betonowego został wstrzymany do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.