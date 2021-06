Kontrowersje wokół planu imprez miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

- W załączeniu przedstawiam planowane wydarzenia i imprezy na czerwiec, lipiec, sierpień wraz z kosztami jakie niesie za sobą przygotowanie danego wydarzenia. Zwracam się z prośbą do Pana Przewodniczącego, by wspólnie z Radnymi zapoznali się Państwo z propozycjami i w przypadku pozytywnej opinii zabezpieczyli środki finansowe na zorganizowanie planowanych wydarzeń. W przypadku braku zabezpieczenia pełnej kwoty prosimy o wskazanie wydarzeń imprez jakie mają być zorganizowane na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia w w/w czasie. Ponadto Urząd Miasta otwarty jest na propozycje wprowadzenia do kalendarza imprez zaproponowanych przez Radę Miasta po uprzednim zabezpieczeniu środków na ten cel – czytamy w piśmie burmistrza.

- Zwykle rozmowy z wykonawcami rozpoczynały się na początku roku. W lutym radni otrzymali pierwszą propozycję imprez miejskich. COVID-19 znów mocno namieszał. W ubiegłym roku wiedzieliśmy, że imprez robić nie można. Teraz można imprezy mniejsze, a nie mamy środków w budżecie. Nadal imprezy masowe nie wchodzą w grę – mówi włodarz miasta.

Prawnik urzędu przypomniał o obowiązujących limitach na imprezach, ale w wyjaśnieniach pojawiły się rozbieżności co do limitów. Na stronie gov.pl w zakładce zasady organizacji koncertów na otwartym powietrzu czytamy, że możliwe jest „udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19) oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami”.