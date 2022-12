„Kopciuszek” w wykonaniu lipnowskich seniorów bawi do łez! Kolejny spektakl we wtorek.

W środę w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie miała miejsce prapremiera „Kopciuszka”, którego wystawili lipnowscy seniorzy. Zagrali brawurowo, a zła macocha przeszła samą siebie!

W Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie działa klub zrzeszający seniorów, który powstał w ramach projektu z zakresu usług społecznych. Program został zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, a sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ideą tego projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zachęcanie ich do różnych aktywności. Odbywały się zajęcia fitness, warsztaty rękodzielnicze, florystyczne, teatralno – wokalne, dietetyczne oraz wiele innych. Każdy wybierał sobie takie zajęcia, które go interesowały.

Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem tego programu było jednak wystawienie „Kopciuszka”. Jego wyreżyserowania podjął się instruktor Mateusz Drozdowski. Prapremiera miała miejsce w środę. Aktorzy zagrali brawurowo i rozbawili publiczność do łez. Macocha tak krzyczała, że aż ciarki przechodziły po plecach!

Okazja do obejrzenia spektaklu już w najbliższy wtorek o godz. 17.30 w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Naprawdę warto się wybrać!