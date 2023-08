Kopernik będzie miał swojego motyla. Żeby go zobaczyć, trzeba wyjechać do Peru

"Copernicus" żyje na największym odludziu

Catasticta jest motylem z rodziny bielinkowatych, z której poznano do tej pory i opisano do tej pory ponad 100 gatunków . Wydawało się, że rodzaj ten jest dość dobrze poznany.

Chodzi o bardzo niedostępny obszar Andów, do którego można było dostać się wyłącznie śmigłowcem, przy pomocy peruwiańskiej armii. Trud się opłacił - w trakcie badań odkrytych zostało wiele innych gatunków motyli z różnych grup taksonomicznych. Gatunek Catasticta copernicus został opisany w czasopiśmie naukowym "Zootaxa" przez zespół autorów, którego troje członków to pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najbardziej bioróżnorodne miejsce na Ziemi

- Droga do stwierdzenia, że badany okaz należy do nowego gatunku bywa długa i żmudna – mówi dr Rafał Garlacz z Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. - Wymaga ona przede wszystkim zweryfikowania i sprawdzenia we wszystkich dostępnych kolekcjach oraz literaturze informacji na temat gatunków już znanych. Wiąże się to często z potrzebą wykonania różnorodnych analiz – zarówno morfologicznych i anatomicznych, ale także molekularnych czy biochemicznych. Dopiero wyniki z wszystkich procedur pozwalają na pewne stwierdzenie odkrycia nowego gatunku. Badania taksonomiczne to długi proces prowadzony w bardzo wąskiej specjalizacji, który jest niezbędny do poznania zależności ewolucyjnych. Dotychczasowe badania wskazują, że Andy są najbardziej bioróżnorodnym miejscem na Ziemi.