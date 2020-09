Koronawirus w drużynie sportowej z Torunia. Zarażony jeden z nowych graczy Twardych Pierników

Polski Cukier Toruń kolejny mecz w lidze ma zaplanowany 23 września Lucyna Nenow / Polska Press

Pech toruńskich koszykarzy nie chce się skończyć. Nie dość, że klub z opóźnieniem buduje zespół, to jeden z nowych graczy przyjechał do Polski z koronawirusem. - Jesteśmy przygotowani na takie nieszczęścia, ale to kolejny problem, który musimy teraz pokonać - mówi prezes Piotr Barański.