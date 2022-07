Kraksa w Grudziądzu. Sprawca był pijany a chwilę przed zdarzeniem ukradł samochód!

Do kolizji volkswagena i skody doszło we wtorek, 19 lipca. Pierwsze z aut wpadło na chodnik, drugie zatrzymało się na środku skrzyżowania. Na miejsce przybyły służby. Kierującego skodą 18-latka zabrano do szpitala z urazem nogi. Jak się okazało - nie było to nic poważnego. O wiele bardziej poważne ustalenia dokonali policjanci pracujący nad tą sprawą.