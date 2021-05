Kruszwica. Kruszwicka Grupa Rowerowa wybrała się na wycieczkę do Nieszawy i Leśnictwa Wąkole. Zdjęcia

W wycieczce uczestniczyło ponad 20 cyklistów. Na trasę wyruszyli z Kruszwicy i Inowrocławia. Spotkanie obu grup nastąpiło w Pieraniu, pod zabytkowym drewnianym kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Sanktuarium MB Łaskawej. Stąd, już jako jedna grupa rowerzyści ruszyli w kierunku Nieszawy. Po drodze odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Ostrowąskiej z tamtejszą oryginalną Drogą Różańcową.

W Nieszawie była przeprawa przez Wisłę na pokładzie bocznokołowego promu. Na drugim brzegu królowej polskich rzek czekała na cyklistów Kamila Czajka z Nadleśnictwa Dobrzejewice, która poprowadziła grupę po najpiękniejszych zakątkach Leśnictwa Wąkole, a następnie zaprosiła turystów pod siedzibę leśnictwa na kawę, herbatę i słodkie przysmaki. Była też okazja zjeść upieczone nad ogniem kiełbaski.

Żal było opuszczać to piękne i gościnne miejsce. Trzeba było jednak trzymać się ustalonego planu, by bezpiecznie i na czas wrócić do domu. A trasa powrotna, z ponowną przeprawą promem przez Wisłę, wiodła przez Koneck i Zakrzewo do Pierania, gdzie cykliści rozdzielili się. Część ruszyła w stronę Kruszwicy, a część do Inowrocławia. Wycieczka super. Oby więcej tak w sezonie 2021.