Kruszwica. Rajd Rowerowy "jakubowym szlakiem". Z Kruszwicy przez Inowrocław do Torunia i z powrotem. Zdjęcia

Cykliści wyruszyli wcześnie rano z Kruszwicy do Inowrocławia. Tam dołączyła do nich kolejna grupa rowerzystów, by dokonać wspólnego przejazdu do Torunia. W mieście Kopernika turyści zwiedzili kościół pod wezwaniem Świętego Jakuba. Było też wspólne zdjęcie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, przerwa na kawę i lody, po której trzeba było ruszyć dalej na trasę. A ta wiodła z Torunia przez Cierpice, Gniewkowo, Gąski do dworku gen. Władysława Sikorskiego, w którym mieści się poświęcone mu muzeum. Na rowerzystów czekał tam już historyk, prof. Tomasz Łaszkiewicz, który opowiedział wiele ciekawostek z życia Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zdradził też plany dotyczące działalności muzeum. Wizyta w Parchaniu skończyła się pozowaniem do zdjęcia pod kamieniem poświęconym gen. Sikorskiemu. Był też najwyższy czas, by wracać do domu - do Kruszwicy, Inowrocławia i dalej, bo wyjeździe uczestniczyli też cykliści z Radziejowa oraz z Wielkopolski.