Krwi wciąż brakuje. Dzień Dawcy Szpiku w Sępólnie [zdjęcia]

- Jestem bardzo zadowolona, że udało się zorganizować tę akcję, bo krwi wciąż brakuje. Udało się, mimo wciąż panujących obostrzeń związanych z pandemią. Zgłaszają się chętni na dawców szpiku, ale jest mało osób, które się zarejestrują do bazy. Wynika to z faktu, że jest sporo wykluczeń. Wbrew pozorom wielu chętnym się to nie udaje - mówi Ewa Czapiewska-Siekierka, koordynatorka akcji.