Krzysztof Ibisz - tak naprawdę wyglądał w przeszłości. Zobaczcie jego zdjęcia przed czterdziestką

Niektórzy już zapomnieli, że w latach 1991 - 1993 był posłem na Sejm. Do parlamentu dostał się z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa . Najpierw działał we frakcji Małe Piwo, potem w Kole Poselski "Spolegliwość", wreszcie w Kole Poselskim Polskiej Partii Emerytów i Rencistów "Nadzieja". Na tym zakończył swoją polityczną karierę. Postawił na dziennikarstwo i pracę w mediach.

W jakich filmach grał Krzysztof Ibisz?

Początki Krzysztofa Ibisza w mediach

W 1997 roku rozpoczął pracę dla TVN. Prowadził tu takie programy rozrywkowe jak: "Wszystko albo nic", "Ibisekcja", "Zostań Gwiazdą" czy "Gorączka złota".

W 2000 roku przeniósł się do Polsatu. Pamiętamy go z takich programów jak: "Bar", "Awantura o kasę", "Życiowa szansa", "Rosyjska ruletka", "Gra w ciemno", "Dancing with the Stars". W Polsat Café miał też swój talk show pt. "Zrozumieć kobietę".