Ksawery Masiuk z dwoma złotami i kolejną kwalifikacją na igrzyska w Paryżu

Masiuk triumfował w czwartek na 200 metrów i wywalczył kwalifikację olimpijską na tym dystansie, w piątek zdobył kolejny złoty medal mistrzostw Polski na 100 metrów grzbietem, z czasem 53.91. – Jestem bardzo zadowolony ze swoich występów w Poznaniu, dzisiaj na setkę trochę spóźniłem sam start, za to wczoraj świetnie mi się płynęło dwusetkę, aż byłem zdziwiony, że to może być aż tak przyjemne. W ostatnim tygodniu byłem w małym dołku, trochę mnie coś zbijało z drogi do celu, na szczęście obudziłem się jednego dnia i stwierdziłem, że jest już dobrze, że trzeba walczyć. Jakoś się to samo naprawiło i potem już poszło – dodaje.

Zimowe mistrzostwa Polski to dla grupy czołowych polskich zawodników ostatnia szansa uzyskania kwalifikacji na mistrzostwa świata, a także doskonała okazja do wywalczenia kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przypomnijmy, że takie minimum pierwszego dnia wywalczyła Katarzyna Wasick na 50 metrów stylem dowolnym.

Póki co kwalifikacje na Paryż ma już siedem osób: obok Wasick, także Adela Piskorska, Laura Bernat, Dominika Sztandera, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk (dwie) i Krzysztof Chmielewski.