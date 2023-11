Ksawery Masiuk z trzecim złotym medalem mistrzostw Polski w Poznaniu

Masiuk w trakcie mistrzostw w Poznaniu prezentuje się wybornie. Najpierw triumfował na 200 metrów i wywalczył kwalifikację olimpijską na tym dystansie, w piątek zdobył kolejny złoty medal na 100 metrów grzbietem, w sobotę dorzucił jeszcze złoto na 50 metrów.

– Pływa mi się tutaj bardzo dobrze, złoto i niezły czas na 50 metrów trochę mnie zaskoczyły, podobnie jak występ na 200 metrów – opowiada Masiuk, który w sobotę wyprzedził Kacpra Stokowskiego i Pawła Smolińskiego. – Cieszę się, że mamy w kraju silną konkurencję i mam okazję być tak skoncentrowany w trakcie startów w Polsce – dodaje.

Zimowe mistrzostwa Polski to dla grupy czołowych polskich zawodników to ostatnia szansa uzyskania kwalifikacji na mistrzostwa świata, a także kolejna możliwość wywalczenia kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przypomnijmy, że takie minimum pierwszego dnia rywalizacji w Poznaniu wywalczyła Katarzyna Wasick na 50 metrów stylem dowolnym. Póki co kwalifikacje na Paryż ma siedem osób: obok Wasick, także Adela Piskorska, Laura Bernat, Dominika Sztandera, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk (dwa dystanse) i Krzysztof Chmielewski.